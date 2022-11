Pedro Martins rendido a Enzo Fernández: «É um jogador diferenciado»

Pedro Martins considerou "impressionante a campanha que o Benfica está a fazer" na Liga Bwin e deixou ainda elogios a Enzo Fernández."Não é normal nesta fase o Benfca só ter perdido dois pontos. O investimento feito foi inteligente até na escolha de treinador", começou por dizer o técnico, que representa atualmente os qataris do Al Gharafa, para depois visar o médio das águias."Quando soube que o Benfica o tinha comprado foi um sinal claro das ambições. O Enzo é um jogador diferenciado e tem-no provado igualmente no Campeonato do Mundo. Mas acima de tudo ficou-me na retina a maneira como assumiu as rédeas de um jogo, em Turim, onde o Benfica não entrou bem e ele guiou os encarnados a uma vitória justa", destacou, deixando uma previsão: "Não penso que o Benfica terá condições para o segurar por muito mais tempo."Fiel seguidor da Liga Bwin, o treinador, de 52 anos, apontou ainda que "FC Porto e Sporting estão menos consistentes", em especial o clube de Alvalade que esta época "sofre mais golos do que o costume, indicador de que as saídas não foram bem colmatadas ou as novas caras ainda não se adaptaram".Pedro Martins recusou ainda fazer comparações entre as ligas portuguesa e qatari. "Não se pode comparar o manancial de adeptos que seguem as equipas. O futebol não tem grande expressão aqui, mas espero que após o Mundial isso mude com mais adeptos nos estádios", desejou.