Pedro Mil-Homens defende estratégia da formação do Benfica: «Não queremos plantéis tão trancados»

Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação do Benfica, defendeu hoje o modelo seguido no Benfica, em que os jogadores atuam por várias equipas (sub-19, sub-23, equipa B e, em alguns casos, principal) ao longo da temporada. O dirigente assume as dificuldades deste plano, que levou, por exemplo, Rúben Amorim a recusar o cargo de treinador da formação sub-23."A estratégia ao longo destes anos tem sido de centrar no jogador, em cada momento, a decisão de onde treinar e onde competir, não ter estes plantéis tão trancados como seria normal numa equipa senior. Não é uma aposta fácil, mas é a melhor solução para o desenvolvimento dos jogadores", argumentou Mil-Homens, em declarações à BTV.Pedro Marques, diretor-técnico da formação, explicou que os 24 elementos utilizados por Luís Castro na caminhada para a conquista da Youth Legue resultou da combinação de jogadores de "várias equipas", o que obrigou a um planeamento extra. Ainda assim, destacou a "solidariedade dos treinadores".Segundo Marques, muito dos futebolistas utilizados ainda poderão atuar na edição 2022/23 da Youth League. "Teremos tempo para escolher os jogadores, mas vamos com nova ambição, sabendo que temos de defender o título."Antes, o Benfica defrontará, a 21 de agosto o Peñarol, na primeira edição da Taça Intercontinental sub-20, que resultou de uma ideia da Conmebol em colocar frente a frente os vencedores da Libertadores jovem e da Youth League. Mil-Homens aplaude a ideia. "A finalíssima será uma constante todos os anos. Vai ser uma experiência muito importante, muitos destes jovens nunca jogaram na América do Sul, num outro ambiente, outra vivência. Essa é a palavra chave da UEFA na Youth League, dar experiência de qualidade aos jogadores."No Benfica desde 201, Mil-Homens integra o grupo que está a trabalhar no novo formato da Youth League e cuja proposta tem de ser entregue à UEFA até à final de 2023, para que seja executada a partir de 2024/25. "Não sabemos como vai ser a partir de 2024, mas pela amostra da última reunião, todos os clubes sublinharam que a ligação entre as equipas que participam na Champions e na Youth League é uma experiência que deve manter-se."