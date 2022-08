Pedro Proença: «A resposta de todos os clubes mostra o que representava Chalana»

O presidente da Liga, Pedro Proença, vê Fernando Chalana como um "ícone do futebol português" e sustenta o argumento com a reação de todos os clubes profissionais à morte do 'Pequeno Genial'."O Chalana foi um ícone do futebol português. A resposta, que foi de forma transversal, de todos os clubes do futebol profissional é evidente do registo que representava Chalana, que fez parte de uma geração de ouro. Prestamos homenagem a um grande jogador, mas também a um grande homem", frisou, após o velório do antigo internacional português, realizado na Basílica da Estrela.Pedro Proença viu vários jogos de Chalana na Luz, mas também lembra as qualidades humanas do antigo jogador. "A minha relação com Chalana ultrapassava a esfera futebolística. Morreu um grande ídolo do futebol português. Dos três melhores jogadores que o futebol português alguma vez produziu, Chalana era único. Tive a sorte e privilégio de arbitrá-lo quando ele era treinador e era um homem de princípios. Ainda em miúdo o era, quando ia à Luz ver o que Chalana fazia, as fintas fantásticas. O futebol português ficou extremamente mais pobre. Quem não se recorda do Euro’84, das fantásticas exibições... É preciso haver muitas gerações para fabricar um talento como Fernando Chalana", referiu.O dirigente foi ainda questionado sobre a forma como a Liga vai homenagear Chalana. "Tudo o que a Liga fizer será pouco para homenagear pessoas como Chalana. Vamos fazer um minuto de silêncio, tentaremos perpetuar a figura de Chalana e vamos relembrá-lo, antes do jogador fantástico que foi, como o homem e a referência que foi para muitos jovens jogadores", respondeu.