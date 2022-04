Pedro Santos: «É um orgulho e sentimento de dever cumprido»

Pedro Santos destacou que a união dos jogadores do Benfica foi o factor diferenciador após a conquista inédita da Youth League por parte das águias, depois de golearem o Salzburgo (6-0)."Entramos em todos os jogos para vencer. Unidos. A família, a união do grupo faz a diferença", começou por referir à BTV."Esse jogo não nos correu muito bem, mas na semana de treino o mister deu-nos uma palavra de incentivo, acreditou em nós. Acreditámos em nós mesmos e isso fez a diferença. Tivemos algumas incertezas e inseguranças, mas isso passou-nos.""É um orgulho, um sentimento de dever cumprido. Todos querem ganhar isto, nós conseguimos. Estamos muito satisfeitos.""Não. Pensámos e gozámos com isso de certa maneira. Entramos sempre para ganhar. Nunca duvidamos da nossa qualidade.""Estamos a pensar no hoje, amanhã já não sei", concluiu.