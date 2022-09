«Pela sua liderança e não pela sua idade, António Silva pode ser o futuro capitão do Benfica»

António Silva tem sido figura de destaque no Benfica e Abel Xavier acredita que o jovem central tem um "grande futuro" no Benfica. Em declarações à Rádio Renascença, o antigo defesa dos encarnados revela que já acompanhava António Silva na formação e sublinha a "maturidade" que este mostra em campo."Já tinha identificado que este jovem, a partir do momento que lhe dessem uma oportunidade e que houvesse uma aposta segura, iria mostrar a sua qualidade. Estou muito agradado com aquilo que tem estado a fazer e prevejo uma grande continuidade para o António Silva e um grande futuro, mas no presente é incontestável aquilo que está a fazer. Segurança, maturidade, visão de jogo, assertividade, agressividade, e acredito que António Silva pela sua liderança e não pela sua idade, possa ser o futuro capitão de equipa", afirmou.