Penalva do Castelo e Repesenses assinalam sucesso de António Silva pelo Benfica

António Silva é um dos destaques do Benfica nos últimos dias. Não é para menos: o central realizou a estreia pela equipa principal do Benfica com apenas 18 anos agarrou, para já, o lugar fruto das lesões no setor, alinhando ante o Casa Pia e frente ao Vizela.Atentos ao momento estiveram os antigos clubes do jovem defesa português que começou o trajeto no Benfica em 2015/16. O Penalva do Castelo, de onde António Silva é natural, foi o primeiro emblema representado na ainda curta carreira do novo parceiro de Nicolás Otamendi. Ali começou a carreira, enquanto federado, em 2010 e o antigo emblema assinalou agora o sucesso de águia ao peito."Dez anos depois de vestir a nossa camisola pela última vez, a estreia oficial como atleta sénior na principal divisão nacional! O Sport Clube Penalva do Castelo vem desta forma felicitar e parabenizar novamente o nosso ex-atleta António Silva pela estreia oficial em jogos do principal campeonato nacional sénior . Muitos parabéns pela concretização de mais um sonho na sua ainda curta carreira futebolistica", pode ler-se na publicação realizada no Facebook do clube que o número 66 das águias representou entre 2010 e 2012.Daí rumou ao Repesenses onde cumpriu outras duas épocas (2012-2014), antes de rumar à Casa do Benfica de Viseu em 2014/15. O emblema de Viseu também não esqueceu a passagem de António Silva pelos escalões de formação, partilhando inclusivamente uma reportagem de Record "Uma vez Repesenses para sempre Repesenses... Parbéns. António, continuação de muito sucesso, tens aqui todo um clube a torcer por ti", lê no 'post' do Facebook oficial do clube.