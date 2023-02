Pepa lembra "história especial" com Cancelo: «Um dia entrei pelo balneário para o agarrar pelos colarinhos...»

Pepa lembrou, em entrevista ao Expresso, a sua passagem enquanto treinador pela formação do Benfica (entre 2011 e 2013), recordando algumas histórias curiosas com nomes como Bernardo Silva, Diogo Gonçalves ou... João Cancelo."Quando estive na formação do Benfica, uma das coisas que fazia era falar com os jovens para os fazer descer à terra, perceberem o quão difícil é chegar ao topo. Falava muito com o [João] Cancelo, com o André Gomes, o Bernardo [Silva], o Ivan Cavaleiro ou o Diogo Gonçalves", começou por revelar o técnico português.Desafiado a contar algum momento "especial" em particular, Pepa não perdoou... João Cancelo. "Um dia entrei pelo balneário adentro para agarrar o Cancelo pelos colarinhos, para o abanar, porque ele era muito reguila, para não dizer outras coisas. Também com o Bernardo Silva, que não era convocado nos juniores e desabafava: 'Oh mister, um dia vou ser presidente do Benfica...'", rematou.