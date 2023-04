Pérola argentina apontada a Benfica e Bournemouth

O jornalista inglês Chris Wheatley noticia que o Benfica está interessado em Fausto Vera. O médio argentino, de 23 anos, atua no Corinthians e é escolha regular da equipa brasileira.Além das águias, os ingleses do Bournemouth também estarão interessados em Vera, depois dos escoceses do Celtic terem 'cortejado' o futebolista no último verão.Esta temporada, conta 15 jogos oficiais e três assistências. Formou-se no Argentinos Juniors, do país-natal, mas ingressou no Timao em 2022.