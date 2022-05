Petar Krpan compara Musa a Mandzukic: «Ir para o Benfica é um grande passo»

O Benfica já chegou a um entendimento total com o Boavista para fechar a contratação de Petar Musa , tal comoavançou, um reforço que merece grandes elogios por parte de Petar Krpan, antigo internacional croata atualmente na federação de futebol daquele país."Jogou bem no Boavista, marcou golos, fez assistências, é bom para a nossa seleção. Está parecido ao Madzukic", começou por dizer à Antena 1 sobre o avançado, de 24 anos, que foi convocado para os encontros com Áustria e França, a 3 e 6 de junho, respetivamente, a contar para o Grupo 1 da Liga das Nações A.E prosseguiu: "Vai para um grande clube como o Benfica, foi convocado para a seleção A... é um grande passo para ele. Desejo-lhe sorte no clube e na seleção. Vamos ver como vai jogar na seleção e como será a adaptação no Benfica: em 3, 4, 5 meses vê-se se tem qualidade para um clube como o Benfica".Recorde-se que, ao serviço dos axadrezados, apontou 12 golos em 31 jogos.