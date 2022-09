Petar Musa: «Jogo em Guimarães não será fácil»

Petar Musa esteve numa sessão de autógrafos esta quarta-feira e mostrou-se otimista para a visita ao V. Guimarães, no próximo sábado. O avançado croata do Benfica garante que o foco está na viagem ao Minho e não no jogo com o PSG, na semana seguinte."Estamos a preparar-nos dia a dia para o jogo de sábado, sabemos que não será fácil, mas vamos dar o nosso melhor. Esperamos um bom resultado", explicou, acrescentando sobre o PSG: "Estamos focados na Liga, no jogo com o V. Guimarães. Depois vamos concentrar-nos no PSG e na Liga dos Campeões. Vamos jogo a jogo."Quando questionado se precisa de um golo para ganhar mais confiança, Musa garante: "Sinto-me bem nos treinos, não tenho medo do futuro, vamos ver. Faço o meu melhor em cada treino e em cada jogo. Cada jogador que está cá tem muita qualidade e eu foco-me em mim."Seja como for, Musa assegura estar feliz na Luz: "É fantástico, cada jogo, cada treino, é muito bom fazer parte deste grande clube. Aproveito cada dia. Quando jogamos em casa é uma sensação impressionante."O jogador foi confrontado com o facto de Rafa e ter anunciado o adeus à Seleção Nacional, preferiu não falar do assunto: "Não sei muito sobre isso."