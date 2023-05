Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Petar Musa partilha onze da semana de Record Jogador do Benfica foi um dos destaques da jornada 32 e replicou escolha do nosso jornal nas 'stories' do Instagram





Petar Musa partilha onze da semana de Record