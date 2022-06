Petrov pede confirmação de Jota no Celtic: «Garante algo diferente quando joga»

Jota prepara-se para rumar ao Celtic em definitivo, tal comoadiantou, mas o emblema escocês ainda não confirmou a transferência do jogador formado no Benfica. Stiliyan Petrov, histórico do emblema de Glasgow, antecipou coisas boas do extremo português em 2022/23."Têm de confirmar [a transferência]. Foi um jogador importante na última temporada, tem uma relação fantástica com os adeptos. Acredito que ele voltará a ser parte da equipa do Celtic. O empolgamento que ele traz para à equipa é diferente, garante algo diferente quando joga pelo Celtic. Parece que ele a etapa dele ainda não terminou", frisou à Sky Sports o antigo médio búlgaro que jogou oito temporadas nos católicos.Na época de estreia pelo Celtic, Jota, de 23 anos, apontou 13 golos em 40 presenças, alcançando ainda 13 assistências.