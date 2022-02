PGR mandou fechar caso do "saco azul" do Benfica até 13 de março

Até ao dia 13 do próximo mês de março, o processo do saco azul do Benfica terá que estar encerrado. Foi esta a ordem dada pelo vice-procurador-geral da República, João Figueiredo Monteiro, num despacho de 13 de setembro do ano passado, depois de os advogados do clube terem avançado com o chamado incidente de aceleração processual. De acordo com informações recolhidas pela ' Sábado' a defesa do Benfica alegou que a investigação já decorria há muito tempo, tendo até ultrapassado todos os prazos legais.