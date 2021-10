Pires Andrade explica por que motivo pode haver resultados mais cedo nestas eleições do Benfica

António Pires Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral, reagiu ao recorde de votantes em eleições do Benfica (número já ultrapassou os 39 mil), em declarações aos jornalistas.





"Isto mostra que os sócios do Benfica estão desejosos de participar na vida do clube, é com o seu voto que contribuem para a decisão dos órgãos sociais. Acredito que por volta da meia-noite possamos ter já uma indicação mais ou menos clara sobre o resultado final", começou por dizer, acrescentando: "É um resultado positivo. É de salutar que os sócios tenham participado na vida do clube desta forma. Um recorde o ano passado e agora outro, depois dos problemas no clube."O líder da MAG explicou ainda por que motivo espera ter resultados mais cedo este ano, depois de em 2020 Luís Filipe Vieira ter sido reeleito já depois das 2h00: "O ano passado tivemos as urnas abertas até às duas da manhã em algumas casas perto de Lisboa e aqui na Luz fechou às 00h30. É muito provável que este ano possa ser mais cedo, pois vamos ter vários locais de contagem, é verdade que é voto físico mas vamos começar a contar muito mais cedo."Confrontado com as declarações de Vieira, que confessou ter votado em Rui Costa - algo que motivou reação da lista de Francisco Benitez, dizendo que o ex-presidente violou os estatutos -, Pires de Andrade remeteu explicações para outra altura: "Não ouvi, não estava cá, tinha ido almoçar, não comento. Se é uma irregularidade? Não sei, vamos analisar, não foi apresentada qualquer queixa na MAG, portanto não posso pronunciar-me."