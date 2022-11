Pirotecnia na receção ao Gil Vicente custa ao Benfica quase 9 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem de pagar quase nove mil euros por comportamento incorreto do público no jogo com o Gil Vicente. Segundo o mapa de castigos divulgado nesta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF, os encarnados são punidos pela utilização de diversos engenhos pirotécnicos na bancada Sagres, piso 0 e 3, nomeadamente três flash lights, cinco potes de fumo e oito petardos.Devido à reincidência neste tipo de comportamento por parte dos adeptos, a SAD das águias tem de pagar 8.930 euros de multa.