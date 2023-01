Pirotecnia nos Açores vale 1910 euros de multa ao Benfica

O Benfica foi multado em 1910 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do "uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos" no recente encontro com o Santa Clara, que as águias venceram por 3-0.De acordo com o mapa de castigos, foi utilizado no duelo com os açorianos um pote de fumo, o que representou uma violação dos deveres e também uma reincidência.