Pirotecnia, speaker e invasão: jogo do título vale 13 mil euros de multa ao Benfica

O Benfica foi multado em 13.390 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por conta de factos ocorridos no encontro com o Santa Clara, no qual os encarnados conseguiram o título de campeão nacional.A maior fatia de multas (9.560 euros) diz respeito ao uso de engenhos pirotécnicos durante o encontro, num total de 27 artefactos. Os encarnados foram ainda multados em 3.190 euros pela ação do speaker, por ter exclamado "Benfica, Benfica" aos 88 minutos. Por fim, houve ainda mais 640 euros de multa por conta da invasão do relvado por parte de um adepto após o apito final.Deste encontro resultou ainda a suspensão por uma partida de Alejandro Grimaldo, defesa espanhol que está de saída para o Bayer Leverkusen.