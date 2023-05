Pirotecnica, arremesso de objetos e insultos: Benfica multado em 26 mil euros

A vitória em Barcelos, por 2-0, no último sábado, saiu cara ao Benfica. A SAD encarnada foi multada, pelo Conselho de Disciplina da FPF, em mais de 26 mil euros por utilização de material pirotécnico e arremesso de objetos para o relvado, durante o encontro com o Gil Vicente.Detalhando, aquele órgão federativo explica que 10.200 euros referem-se ao arremesso de duas tochas, provenientes do topo norte, para dentro do retângulo do jogo, aos 77 minutos (22h05). Embora não tenha atingido qualquer elemento, atrasou o reinício do jogo em "cerca de 30 segundos".Os encarnados vão pagar igualmente 10.200 euros pelo arremesso de uma cadeira, aos 38 minutos, e de outra aos 86, dos topos norte e sul, respetivamente, ainda que "sem reflexo no jogo". Essas bancadas era "bancadas ocupadas exclusivamente por adeptos afetos à equipa SL Benfica, identificados através das camisolas e cachecóis que usavam relacionados com o clube e dos cânticos/incentivos de apoio à equipa". De acordo com o relatório do delegado da Liga, tais objetos "não atingiram qualquer elemento e não interferiram no normal desenrolar do jogo".A fatura a enviar para a Luz não fica por aqui. O CD multou as águias em 1.224 euros por ter sido atirado um isqueiro na direção do médio gilista Vítor Carvalho e insultos ao guarda-redes Andrew. Finalmente, os restantes 4.460 euros referem-se ao uso de 9 flashlight, 8 potes de fumo, 3 tochas e 2 petardos ao longo do encontro.