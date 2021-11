Pizzi ambiciona mais títulos

Pizzi atingiu a marca dos 350 jogos com a camisola do Benfica no terreno do Barcelona, mas na altura de celebrar este número redondo, o médio apontou logo ao futuro. “ É um grande orgulho e uma alegria enorme fazer 350 jogos com o manto sagrado do Benfica [...] São 93 golos , 92 assistências, 10 títulos e continuarei a fazer de tudo para ajudar este grande clube a conquistar mais vitórias”, vincou o número 21 das águias nas redes sociais”.

Na mesma publicação, o jogador que entrou em Camp Nou ao minuto 70, fez questão de agradecer a todos os que o ajudaram a atingir esta marca. “Quero agradecer à minha família , aos meus companheiros de equipa e a todas as pessoas que diariamente nos ajudam a melhorar no Seixal . Sem vocês nada disto seria possível”, atirou o jogador que, na presente época, foi utilizado em 20 partidas, mas em apenas oito delas arrancou no onze titular.