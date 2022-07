Pizzi: «Benfica mudou a minha vida»

Na hora da despedida, a viagem no tempo para recordar a ligação de quase uma década ao Benfica e o abraço ao presidente Rui Costa em pleno relvado do Estádio da Luz levaram Pizzi às lágrimas. Emotivo no adeus, o novo jogador do Al Wahda mostrou gratidão ao clube e aos adeptos. "Eu amo o Benfica!", vincou, num vídeo de despedida, referindo, à BTV: "O Benfica vai ficar para sempre no meu coração. É difícil expressar o que sinto por este clube. Saio um benfiquista para sempre e a torcer por todas as conquistas." Isto num dia em que também deixou uma mensagem nas redes sociais: "Todos juntos construímos uma linda história. Tenho muito orgulho em ter escrito uma parte da história deste grande clube."

Pizzi mostra-se surpreendido com o que conquistou e hoje diz ser uma pessoa diferente daquela que se estreou pelo clube em 2014. "Era muito difícil imaginar que a minha história fosse escrita desta forma. Longe de mim pensar que ia acabar com tantos jogos e troféus. O clube fez-me crescer como jogador e pessoa, mudou a minha vida e a da minha família."

Para trás, ficam dez títulos, mas também 360 jogos e 94 golos e Pizzi espera ser lembrado com carinho. "Podem recordar-me por tudo o que dei ao Benfica, pelos golos, assistências e pelo que dei em campo. Nem todos os jogos correm como esperamos, mas tentei dar sempre tudo em campo. Quero que me lembrem como alguém que ajudou a conquistar todos estes títulos."

Aos adeptos, o internacional português, de 32 anos, deixou ainda um agradecimento. "Sempre fui acarinhado, mesmo nos momentos mais difíceis. Levantaram-nos e ajudaram-nos a conquistar títulos", explicou.

Com a promessa de continuar atento às águias, o jogador, que ruma aos Emirados Árabes Unidos, quer celebrar em maio. "Quando me despedi, disse aos meus colegas que queria estar em no Marquês de Pombal para festejar", contou, sentindo que é "inacreditável" festejar naquele local e mostrando confiança para o futuro. "Está a trabalhar-se muito bem para o Benfica voltar ao que sempre foi, um clube vencedor, que conquista ano após ano muitos títulos. É aquilo que quero", expressou.



Dicas de Rui Costa e viragem com Lage



Entre os "amigos para a vida" que leva do Benfica, Pizzi elogiou Rui Costa. "Sempre tentou ajudar-me", descreveu numa entrevista em que lembrou a parceria com Jonas: "Sentia-me quase como se estivéssemos a jogar com os amigos no bairro. Jogávamos quase de olhos fechados." Questionado sobre a época mais marcante, o médio lembrou 2018/19. "Com a entrada de Bruno Lage foi a viragem. Foi um momento muito importante para mim. Sentia-me muito bem a jogar e para o clube foi um título especial", concluiu.



No Basaksehir para se "libertar" da fase que vivia



Pizzi explicou o empréstimo ao Basaksehir a meio de 2021/22, que serviu para se libertar da fase que vivia, após um conflito com Jorge Jesus. "Saí para me libertar um bocado daquilo que estava a acontecer e quando cheguei foi um sentimento muito bom", recordou o médio-ofensivo, que ontem também recebeu elogios da sua mulher. "Honraste sempre a tua posição, sem nunca passares por cima de ninguém! A história está feita e quem faz parte dela sabe tudo o que significas", escreveu Maria de Barros.