Pizzi: «Darwin poderia encaixar no Atlético Madrid»

Pizzi passou pelo Atlético Madrid antes de ingressar no Benfica e antecipou que Darwin Núñez poderá ter lugar na formação espanhola."É muito jovem, com muita qualidade e é muito rápido. É um jogador a ter em conta pelas melhores equipas do Mundo. Agora tem de estar centrado no Benfica. Uma equipa em que poderia encaixar seria o Atlético Madrid", vincou à Rádio Marca, vincando o que pensa dos colchoneros."Têm uma equipa muito boa e muito competitiva. Em conjunto com o Real Madrid e Barcelona são os principais candidatos à liga espanhola. O Simeone é um dos melhores treinadores do Mundo", reiterou.