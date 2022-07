Pizzi despede-se do Benfica: «Todos juntos construímos uma linda história»

Pizzi diz adeus ao Benfica em definitivo: os altos e baixos nas águias Pizzi diz adeus ao Benfica em definitivo: os altos e baixos nas águias

Pizzi, que na manhã desta quinta-feira foi confirmado como reforço do Al Wahda, deixou uma mensagem nas redes sociais."A todos os meus colegas de equipa, staff, direção, adeptos, simpatizantes e sócios do Sport Lisboa e Benfica, chegou a hora da despedida. Cheguei a este enorme clube muito jovem e todos juntos construímos uma linda história. Uma história verdadeira - com altos e baixos, vitórias e derrotas mas sempre com muito esforço, dedicação, seriedade e luta pelos interesses superiores do Sport Lisboa e Benfica. Tenho muito orgulho em ter escrito uma parte da história deste grande clube e de ter conhecido pessoas maravilhosas ao longo de todo este trajecto. Não as individualizo pois poderia ser injusto com algumas delas. Desejo todo o sucesso do mundo aos meus colegas de equipa para que este ano atinjam os objetivos desportivos e todos juntos neste clube continuem a remar juntos - como sempre foi desde que cheguei. Obrigado por tudo Sport Lisboa e Benfica. Eu amo o Benfica", pode ler-se.