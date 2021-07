Pizzi e o empate com o Marselha: «Importante para apanharmos o ritmo»

Pizzi marcou o golo do Benfica no empate caseiro (1-1) com o Marselha, o último ensaio de preparação antes do duelo com o Spartak para a Liga dos Campeões.





"Foi um bom teste, um bom treino de preparação. Spartak? Vai ser muito importante para todos nós e para o clube. Certamente que vamos estar em condições para fazer as coisas da melhor maneira", começou por dizer o médio-centro das águias, em declarações à BTV."É verdade. O nosso jogo carateriza-se por uma pressão alta muito forte, não deixar a outra equipa sair a jogar. Faltou-nos um pouco aproveitar quando eles estavam desposicionados. Fizemos um bom jogo, um bom treino. É importante para apanharmos o ritmo.""Alguma liberdade de movimentos, respeitando sempre a posição e defender, quando temos de ajustar, respeitar o movimento de cada um. É importante para confundir as defesas adversárias. Fizemos um bom jogo. Agora é prepararmo-nos da melhor maneira. Vai ser muito importante para nós", terminou.