Pizzi e o polémico jogo no Dragão: «Foi um desabafo sobre o que todos tínhamos feito dentro de campo»

Em entrevista ao Canal 11, Pizzi recordou alguns dos momentos difíceis que marcaram os últimos tempos no Benfica, nomeadamente o polémico jogo com o FC Porto."Nos últimos tempos, quando aconteceu aquilo no Benfica, não foi o nome do Pizzi jogador que foi posto em causa, foi o nome do Luís Miguel Afonso Fernandes, como pessoa. Isso acabou por me magoar, não por mim, mas pela minha família e por tudo o que estava a acontecer à volta do meu nome", disse.Já falei várias vezes. Gostava de deixar de lado essa situação do jogo com o FC Porto. Tínhamos perdido. Perder pelo Benfica já é difícil, perder contra o FC Porto por 3-0 dói muito. Aquilo foi um desabafo sobre o que todos tínhamos feito dentro de campo. Tomou proporções que não deveriam ter tomado. O míster Jorge Jesus já desmentiu. A comunicação social também está muitas vezes de uma forma que não é positiva. Fala-se e inventa-se coisas que não são verdade. Já havia casos antes de se falar sobre o míster Bruno Lage ou Rui Vitória e isso magoa. É totalmente mentira. Não tem cabimento. Tento lidar da melhor forma. Quando implica a minha família, que fica sentida com o que se fala, é mais complicado. Podem dizer que o Pizzi jogou mal, mas falar da pessoa custa. Estou de consciência tranquila, tentei sempre dar o meu máximo. É isso que as pessoas guardem para sempre e não estes casos inventados. Não é bom para mim nem para o futebol", frisou.