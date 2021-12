E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando parte do grupo já recolhia ao balneário após o apito final de Hugo Miguel, e depois de um breve agradecimento aos adeptos benfiquistas, Pizzi e Weigl ficaram para trás, a encarar por mais alguns instantes o público que lhes é afeto e que se deslocou até ao Dragão.Pouco depois, o diretor-técnico Luisão aproximou-se do camisola 21 e acompanhou-o no trajeto até ao túnel.