Pizzi elogia Schmidt e dá conselho a Ramos: «Pelo que vejo e pelas ideias do míster, diria para ficar»

Em entrevista ao Canal 11, Pizzi abordou também a atualidade do Benfica, desde o primeiro impacto de Roger Schmidt no clube da Luz, aos reforços e ainda a situação em torno do futuro de Gonçalo Ramos."Tem uma mentalidade totalmente diferente daquela a que estamos habituados. É bom não só para o Benfica como para o futebol português ter treinadores diferentes que não estejam nesta bolha, das polémicas das arbitragens, das direções, etc. O Benfica e o presidente fizeram a escolha certa. Muito próximo dos jogadores, muito frontal, com muito respeito. Dentro de campo, é muito ofensivo, com bola para a frente e tem tudo para dar certo", começou por analisar.Sobre os reforços, Pizzi destaca um em particular. "O Benfica reforçou-se bastante bem, quer a nível defensivo com os laterais e os centrais, mas o reforço que eu mais gostei foi o Neres. Foi o que mais me impressionou com bola, muito imprevisível. Tem aquele futebol de rua, a ginga do futebol brasileiro. Vai ser um reforço muito bom. O Enzo vem acrescentar muito ao futebol do Benfica e ao campeonato. O Benfica reforçou-se muito bem."Já sobre Gonçalo Ramos, os elogios são vários e há ainda espaço para um conselho. "Para mim, Gonçalo é ponta-de-lança. Tem muito instinto de matador como o Henrique Araújo. São diferentes, mas têm aquela coisa do golo que às vezes os ponta-de-lança têm. Já lhe disse que tem de estar para os cruzamentos, nas bolas para trás, é forte de cabeça. É dentro de área. Se fosse o Gonçalo, pelo que estou a ver e pelas ideias do míster Roger, diria para ele ficar. Pode ser uma época boa para ele fazer muitos golos. Tem jogadores à volta dele que podem servi-lo da melhor forma. O conselho que eu dava era ficar. Depois claro que há a parte financeira e os projetos na Europa. Para além de ser um excelente miúdo, trabalha muito bem. Pode dar muitas alegrias aos adeptos do Benfica", considerou.