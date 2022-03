Pizzi em entrevista exclusiva: «Que fique bem claro: fui eu que decidi sair»

Na segunda parte da conversa com Record, o médio explica a saída do Benfica e passa em revista alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira, bem como das origens em Bragança.Tenta-se sempre levar para o lado pior das coisas... Quando a minha mulher fez essa publicação, estava a falar do Luís Miguel como pessoa, não era em relação ao jogador. Ela sabe o que sou no dia a dia, e por isso é que lhe custa ainda mais ver o meu nome envolvido nisto. Foi apenas isso. Não houve uma segunda intenção, nem mandar bocas a ninguém.