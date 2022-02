Pizzi emprestado aos turcos do Basaksehir

O médio Pizzi viaja nas próximas horas para a Turquia de forma a assinar pelo Basaksehir, atual quinto classificado da Liga turca. O internacional português, de 32 anos, já não foi convocado para Tondela, onde o Benfica joga nesta segunda-feira, e será cedido até final da temporada sem qualquer opção de compra prevista (refira-se que Pizzi tem contrato com os encarnados até junho de 2023). O mercado na Turquia fecha apenas nesta terça-feira, pelo que a inscrição do jogador ainda é possível nesta janela de mercado.O clube de Istambul sagrou-se campeão em 2019/20 e pretende lutar pelos lugares cimeiros, sendo que está a 20 pontos do líder (Trabzonspor), mas apenas a dois do quarto (Alanyaspor) e três do terceiro (Adana Demirspor). "Quanto ao Pizzi, continuamos a falar com o Benfica e acredito que vamos conseguir", afirmara Goksel Gumusdag, presidente do Basaksehir, mostrando-se otimista na concretização da transferência. Pizzi vai partilhar o balneário com Júnior Caiçara e Carlos Ponck, os quais passaram ambos pelo futebol português.Neste domingo, Nélson Veríssimo também assumiu em conferência de imprensa que o médio poderia deixar a Luz. "É um jogador que tem muitos anos nesta casa, conquistou muitos títulos. Ultimamente não tem tido a utilização que ele próprio esperaria, mas está integrado num plantel em que o treinador tem de tomar as suas opções. Ele tem sido de uma entrega inexcedível, mas as opções depois são do treinador. Há a possibilidade de ele rumar à Turquia. Pode acontecer, está em andamento, temos de aguardar. Há intreresse de um clube, pode haver ou não interesse do jogador em sair. Há que conciliar um conjunto de interesses de forma a que o jogador se possa sentir confortável na opção a tomar", afirmou o técnico ao início da tarde, no Seixal.