Pizzi escolhe o 'seu' onze e defende André Almeida: «As pessoas têm uma ideia totalmente errada»

A fechar a entrevista ao Canal 11, Pizzi aceitou o desafio de escolher o melhor onze dos jogadores dos quais foi colega de equipa. Aqueles que estiveram ao seu lado no Benfica estão em maioria, mas há espaço para jogadores de outras paragens. Pelo meio, o médio deixou ainda algumas considerações sobre cada um deles, à exceção de, o guarda-redes.: As pessoas têm uma ideia totalmente errada do André Almeida. É um grande jogador, de equipa, com muita qualidade pela amizade que tenho com ele. É como se fosse um irmão para mim e pelo que representa dentro de campo e para o Benfica. É um dos pouco tetracampeões pelo Benfica.: Há um ano estavam a dizer que tive problemas com ele, nunca tive. Admiro muito pelo que construiu no Benfica, por tudo o que dava em campo.: É um grande jogador. Tecnicamente é um jogador fora de série, adorei jogar com ele. Tem o toque, joga por dentro, gosto muito, tem as suas lacunas mas já evoluiu defensivamente.pelo que representou para o Benfica. Podia escolher o Fejsa ou o Enzo. Sem lesões foi um jogador muito importante.Tecnicamente é um fenómeno.: Toda a gente viu aquilo que demonstrou. É cinco estrelas, tem uma relação óptima de amizade.é um grande jogador e pela amizade que tenho com ele. É um amigo para toda a vida.Escolho o. Os números falam por si, o símbolo que é.: Dentro da área era um fenómeno. Qualquer bola que sobrava para ele era golo. Ganhei uma Liga Europa no Atlético e aí ele esteve inacreditável.: Nos treinos, ele era muito chato a jogar. Passavas por ele e ele voltava, chateava-te dentro do campo. Teve uma carreira cinco estrelas.: Ederson; André Almeida, Luisão, Grimaldo, Samaris, Diego Ribas, Jonas, Rafa, Cristiano Ronaldo e FalcãoA fechar o desafio, o médio foi ainda colocado perante algumas questões rápidas.: André Almeida: João Félix: Cédric: Bruno Fernandes, no bom sentido: Dar beijo à foto dos filhos e minha mulher: Tenho de dizer dois. André Almeida e Rafa: Ronaldo Fenómeno e Rui Costa: Supertaça contra o Sp. Braga, um chapéu.: Todos os títulos que conquistei, principalmente os campeonatos pelo Benfica.