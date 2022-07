Pizzi: «Está a trabalhar-se muito bem para o Benfica voltar ao que sempre foi»

Pizzi deixou esta quinta-feira, em definitivo, o Benfica para rumar ao campeonato dos Emirados Árabes ao serviço do Al-Wahda de Carlos Carvalhal. Depois da mensagem deixada aos adeptos nas redes sociais, o médio internacional português concedeu uma entrevista exclusiva aos canais oficiais dos encarnados, recordando um pouco da história que escreveu durante 8 anos de águia ao peito.

Entre os mais variados tópicos que mereceram destaque no 'adeus' do 'Comandante', Pizzi deixou ainda um olhar ao futuro do clube e a tudo o que está a ser preparado para a época que se avizinha com o alemão Roger Schmidt ao leme. "Espero que fique um Benfica muito bom! Acho que se está a trabalhar muito bem para o Benfica voltar ao que sempre foi, um clube vencedor, que conquista ano após ano muitos títulos, é o que quero para este Benfica. Disse aos meus colegas, quando me despedi deles, que queria estar em maio no Marquês de Pombal para festejar com eles. Oxalá isso possa acontecer", disse à BTV, deixando, uma vez mais, uma mensagem de agradecimento a todos os adeptos.

"A todos os Benfiquistas só tenho a agradecer desde o primeiro momento, sempre fui acarinhado por toda a gente, mesmo nos momentos mais difíceis, levantam-nos e ajudaram a conquistar muitos títulos. Tentei sempre dar tudo por este clube, espero que guardem o Pizzi para sempre na memória. Espero ser mais um a ver as conquistas do nosso Benfica. O Benfica está no meu coração. É difícil expressar o que sinto por este clube, saio um Benfiquista para sempre e a torcer por todas as conquistas, que o Benfica conquiste muitas coisas", terminou.