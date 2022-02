Pizzi: «Estava longe de pensar que este dia chegaria tão repentinamente»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por pizzi21 (@pizzi21)

Pizzi foi confirmado como jogador do Basaksehir e referiu, no adeus ao Benfica, que não esperava deixar o clube da Luz desta forma "tão repentinamente"."Início a partir de hoje um novo projeto profissional, no Basaksehir, onde espero ser feliz nos próximos meses.Estava longe de pensar que este dia chegaria tão repentinamente mas a vida de um futebolista é estar preparado para tudo e aceitar as mudanças. Sempre defendi o Sport Lisboa e Benfica e tenho muito orgulho em ter sido capitão desta enorme instituição. Continuarei a apoiar sempre porque após tantos anos, títulos, jogos, golos e momentos memoráveis para mim e para a minha família, o Benfica é e sempre será a minha casa. Tenho a certeza que a equipa técnica, os meus colegas e as pessoas que estão diariamente no Seixal tudo farão para que as alegrias regressem o mais rápido possível. Estou sempre convosco mesmo estando longe. Um abraço a todos", referiu o internacional português através da conta de Instagram.