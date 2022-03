Pizzi: «Estou de consciência completamente tranquila»

Pizzi recebeu Record em Istambul para a entrevista mais aguardada. Respondeu a tudo: da saída de Jorge Jesus à sua pouca utilização nesta temporada. E até foi surpreendido por Rui Vitória e Bruno Lage."Nunca vim a público porque estou de consciência completamente tranquila. Quem estava lá dentro, todos os meus companheiros, todas as pessoas que trabalhavam comigo diariamente no Seixal sabem aquilo que sou, o que fiz nestes anos todos de Benfica, sabem que pessoa eu sou, esquecendo o jogador, sabem que eu nunca criei um único conflito dentro do Benfica. E isso é o que me deixa mais tranquilo. A minha família, os meus companheiros e todas as pessoas que estão lá sabem aquilo que sou. Não teria, nem tenho, que justificar nada publicamente porque estou de consciência completamente tranquila."