Pizzi já partiu rumo à aventura no Al Wahda

Pizzi viaja hoje para Barcelona para realizar exames médicos e assinar pelo @AlWahdaFCC . Contrato de dois anos - até junho de 2024. Médio rescinde com o @SLBenfica e abandona a Luz como jogador livre. pic.twitter.com/6Il19UmVFP — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 25, 2022

O jornalista Pedro Sepúlveda partilhou há pouco uma foto de Pizzi no Aeroporto de Lisboa a preparar-se para embarcar rumo a Barcelona, onde irá realizar exames médicos antes de assinar com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista da SIC, o médio já rescindiu contra com o Benfica e irá deixar a Luz como jogador livre.Tal como avançou na edição de domingo , Pizzi tem à sua espera um contrato válido por duas temporadas com a equipa de Abu Dhabi e a sua saída, mesmo que a custo zero, representará uma poupança nos cofres das águias, que assim deixarão de pagar os 3 milhões de euros anuais brutos que o médio tinha como vencimento.No Al Wahda, refira-se, Pizzi será treinado por Carlos Carvalhal e dividirá balneário com Adrien Silva e Fábio Martins.