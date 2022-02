Pizzi já viajou para a Turquia e deve ser apresentado esta terça-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pizzi já viajou para a Turquia. O médio deverá ser apresentado como reforço do Basaksehir esta terça-feira.Tal comonoticiou, o internacional português foi emprestado pelo Benfica até ao final da temporada, sem opção de compra por parte do emblema de Istambul.Por outro lado, o Basaksehir anunciou a rescisão com o defesa Miguel Vieira e ainda emprestou Carlos Ponck ao Rizespor.