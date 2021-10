Pizzi: «Poderíamos ter feito o 3-0 e se calhar mataríamos o jogo...»

Autor de um golo e de duas assistências diante do V. Guimarães, Pizzi destacou a forma como o Benfica entrou diante dos minhotos e lamentou apenas que não tivesse o 3-0, que no seu entender 'mataria' o jogo. Com um 3-3 final, o médio assume que o apuramento fica mais difícil, mas garante luta até ao final.





"Acho que entrámos muito bem no jogo, com muita bola e oportunidades. Poderíamos ter feito o 3-0 e se calhar mataríamos o jogo. Não o fizemos. Sabíamos que estávamos a jogar contra uma grande equipa e grandes jogadores. Na 2ª parte quebrámos um bocado, é verdade. Acho que a resposta da equipa foi positiva. Queríamos a vitória e os 3 pontos para estarmos mais perto do apuramento. Temos o próximo jogo com o Sp. Covilhã para nos qualificarmos, que é o nosso objetivo", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre as contas do apuramento , o médio assume que o Benfica tudo fará para chegar à final four. "Sabemos que a vitória com Sp. Covilhã não chega apenas, tem de ser por uma diferença superior a dois golos. Vamos fazer tudo para estar na final-four. Agora temos de pensar já no próximo jogo que vai ser bastante complicado no sábado, frente ao Estoril. O foco é esse. Temos de descansar e preparar o jogo da melhor maneira.Em relação à sua colocação em campo - ao centro -, o médio deixou claro que o importante foi ter contribuído. "O importante é ajudar a equipa a fazer o melhor possível quando for chamado, tentando dar o meu melhor. Foi isso que aconteceu. Senti-me bem e feliz. Espero continuar assim."