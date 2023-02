Pizzi reage à saída de André Almeida do Benfica: «Um prazer ter partilhado tanto ao teu lado»

Pizzi reagiu esta sexta-feira à saída de André Almeida do Benfica, deixando uma mensagem para o antigo companheiro através de uma 'storie' do Instagram."Os jogos, os títulos, a tua humildade, a tua capacidade de trabalho e liderança dizem muito daquilo que tu és como jogador, mas sobretudo como pessoa! Um prazer ter partilhado tanto ao teu lado. Mereces o melhor deste mundo", escreveu o atual jogador do Sp. Braga, um dia depois de Grimaldo e Chiquinho se terem despedido do lateral português.Recorde-se que Pizzi e André Almeida se cruzaram nos encarnados entre 2014 e 2022.