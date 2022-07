Pizzi: «Rui Costa é o presidente, mas para mim é um amigo. Oxalá possa estar muitos anos à frente do clube»

Pizzi colocou esta quinta-feira um ponto final na ligação de 8 anos ao Benfica. O médio internacional português foi hoje oficializado no Al-Wahda, dos Emirados Árabes, mas no 'adeus' ao clube do coração, Pizzi não esqueceu a importância que Rui Costa teve no seu percurso de águia ao peito.

"Foi uma pessoa [Rui Costa] que sempre me ajudou no Benfica, desde o primeiro dia. Sempre tentou ajudar-me no que conseguia e dar-me muitos conselhos, como diretor-desportivo, administrador e mesmo agora como Presidente. A nossa relação continua a ser muito boa, é o Presidente, mas para mim é um amigo, uma pessoa por quem tenho muito carinho e só tenho de agradecer por tudo. Oxalá possa estar aqui muitos anos à frente deste clube, que possa conquistar muitas coisas, porque além do profissional que é, é uma excelente pessoa, um benfiquista como toda a gente sabe. Oxalá possa voltar a levar o Benfica a tantas conquistas como no passado", começou por dizer o antigo capitão dos encarnados, em declarações exclusivas à BTV.

Depois de uma saída atribulada por empréstimo para o Basaksehir na última temporada, Pizzi regressou esta época à Luz para tentar reconquistar um lugar na equipa - algo que acabou por não suceder-se. Ainda assim, Pizzi não esquece o apoio que recebeu dos adeptos no treino aberto que teve lugar na Luz.

"Foi um sentimento muito bom! Saí [do Benfica em janeiro último, por empréstimo para o Basaksehir] para me libertar um bocado daquilo que estava a acontecer naquele momento e quando cheguei foi um sentimento muito bom para mim. Sempre fui muito acarinhado pelas pessoas no Clube, pelos adeptos, diariamente, na rua, quando jogávamos em casa ou fora, é muito especial ver que as pessoas ainda gostam do Pizzi. Foi bom para mim [treino aberto no Estádio da Luz, em que estiveram presentes 23 470 adeptos] e para os novos jogadores que viram a força que este clube tem. Obviamente que sim [sobre sentir-se reconhecido pelos adeptos], sempre fui muito acarinhado por toda a gente, toda a minha família também. Sinto-me bastante reconhecido", atirou, assumindo, por último, a imagem que deseja que fique guardada na memória de todos os benfiquistas.

"Podem [os adeptos] recordar o Pizzi por tudo o que dei ao Benfica, pelos golos, assistências, o que dei em campo. Como profissional nem todos os jogos correm como esperamos, mas tentei dar sempre tudo em campo por este clube, esta instituição. Quero que recordem o Pizzi como o jogador que ajudou a conquistar todos estes títulos. Fui mais um a tentar ajudar e remar para o bem deste clube, é assim que quero ser recordado para sempre", terminou.