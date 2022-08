Pizzi sobre Ricardo Horta: «Já disse que está ali o 21 guardado...»

Em entrevista ao Canal 11, Pizzi não fugiu a nenhuma pergunta, nem mesmo a relacionada com o futuro de Ricardo Horta, um jogador que há muito está na agenda do Benfica."Gosto muito do Ricardo Horta. Tenho uma excelente relação com ele como tenho com o André. É um jogador de muita qualidade. Claro que percebo a parte do António Salvador. É uma mais-valia para o Sp. Braga, mas gostava muito de o ver no Benfica. Já disse ao irmão. Já disse que está ali o 21 guardado para ele. Iria encaixar muito bem no sistema de jogo", disse.