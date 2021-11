Pizzi: «Vamos tentar fazer as coisas bem amanhã»

Pizzi antecipou o jogo desta terça-feira em Camp Nou esperançado na obtenção dos três pontos por parte do Benfica."Amanhã tentaremos fazer as coisas bem e espero que possamos sair de Barcelona com uma vitória. Estamos com muita vontade de fazer um bom jogo e ganhar porque é esse o nosso principal objetivo", referiu em declarações à Rádio Marca.Sobre o adversário, o internacional português, de 32 anos, garante que o "Barcelona não tem tantas referências como antes e agora é uma equipa diferente". "Agora têm um novo treinador que tem outras ideias e é fiel ao seu estilo", afirmou Pizzi.Pizzi não tem sido opção para Fernando Santos mas abordou as esperanças de Portugal para estar no próximo Mundial. "Acredito que vamos estar no Qatar'2022 porque o merecemos. O Cristiano Ronaldo é o melhor do Mundo e da história. Creio que todos os portugueses pensam da mesma maneira", sustentou.