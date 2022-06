PJ desmente Vieira: nenhum inspetor almoçou em casa do ex-presidente do Benfica

A Polícia Judiciária recorreu esta terça-feira à rede social Twitter para desmentir as revelações feitas por Luís Filipe Vieira em entrevista à CMTV , nas quais o antigo líder do Benfica confessou ter almoçado com dois inspetores em sua casa no momento as buscas que ali eram feitas."Face a notícias vindas a público sobre um eventual almoço em casa do Sr. Luís Filipe Vieira a Polícia Judiciária informa que nenhum elemento da PJ esteve envolvido nessa situação", pode ler-se no 'tweet' da PJ.