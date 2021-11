Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Plantel do Benfica desgastado com Jorge Jesus Gesto de Lucas Veríssimo, em Munique, foi apenas mais um sinal notório do desgaste que a maior parte dos jogadores sente em relação ao treinador





• Foto: LUSA / EPA