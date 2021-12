Plantel do Benfica realiza hoje testes à Covid-19

O plantel benfiquista realiza hoje testes à Covid-19, tendo em vista o duelo com o FC Porto. As águias cumprem o que está protocolado, 48 horas antes de cada encontro. Também hoje de manhã, o plantel liderado por Jorge Jesus prossegue a preparação do clássico, desta vez com todos presentes, já que os titulares diante do Marítimo fizeram ontem trabalho de recuperação de esforço.