Plantel do Benfica recebido em festa no hotel em Barcelona

O plantel do Benfica foi recebido em festa, com vários cânticos, por dezenas de adeptos no hotel em Barcelona, na véspera do jogo frente à formação blaugrana.Muitos dos jogadores agradeceram o apoio e acenaram para os benfiquistas, bem como diversos elementos do staff, como Luisão.A equipa chegou à unidade hoteleira pouco depois das 19 horas e ainda vai treinar na manhã de terça-feira. De resto, é esperada a presença de aproximadamente três mil adeptos benfiquistas no Camp Nou.