Plantel do Benfica regressa ao trabalho

O plantel às ordens de Jorge Jesus irá regressar hoje ao trabalho, depois do técnico ter concedido dois dias de folga ao grupo. A equipa técnica irá prosseguir a preparação para o encontro com o Trofense, agendado para o próximo sábado e referente à Taça de Portugal.





Numa partida em que Jorge Jesus deverá efetuar várias mexidas relativamente àquele que tem sido o onze base, a prioridade será começar a corrigir algumas das lacunas apresentadas no particular com o Farense, o qual as águias perderam... por 5-4!

É que tudo indica que Jorge Jesus vá apresentar muitos jogadores que foram titulares nesse jogo, como é o caso de Helton Leite, que ainda não tem qualquer minuto na presente época, ou Meité, que não entra em campo desde o jogo com o V. Guimarães, a 25 de setembro.