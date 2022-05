Plantel do Benfica retoma treinos amanhã

O plantel benfiquista só amanhã começará a preparar o clássico frente ao FC Porto, que está agendado para o próximo sábado. Depois do triunfo no terreno do Marítimo, Nélson Veríssimo concedeu dois dias de folga aos jogadores, estando apenas previsto estes apresentarem-se no Benfica Campus amanhã de manhã. Para o duelo com os portistas, o técnico já poderá contar com Diogo Gonçalves, faltando ainda perceber se Rafa estará apto fisicamente para a partida da Luz.