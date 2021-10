Plantel do Benfica testa negativo à Covid-19

Os testes a que se submeteram os elementos do futebol profissional do Benfica, plantel incluído, para despistar a Covid-19 deram resultado negativo. Os testes realizaram-se na sexta-feira e, apesar de serem rotineiros, ganhou expressão, uma vez que o treinador do Bayern, Julian Nagelsmann foi infetado com o novo coronavírus, pelo que nem sequer esteve na Luz na quarta-feira.

“Não sou médico, mas o contágio já não é tão fácil como era. Estamos todos vacinados e não é aquilo que era há um ano. Depois do jogo, não tive preocupação alguma. Estou tranquilo. Já fomos testados e demos todos negativo. Penso que isso não volta mais a acontecer”, afirmou Jesus. As únicas baixas são por lesão, sendo que Seferovic ainda ficou fora dos convocados, devendo voltar em Guimarães.