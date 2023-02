Plantel goza uma folga hoje

O plantel dos encarnados treinou ontem de forma a fazer o habitual trabalho de recuperação no dia seguinte aos jogos, gozando hoje folga. Ocasião para os jogadores retemperarem forças tendo em vista a deslocação de quinta-feira, a Braga, nos ‘quartos’ da Taça de Portugal. Uma partida de elevado grau de dificuldade – a única derrota das águias nesta época foi em Braga, por 0-3 – e para a qual o avançado Gonçalo Ramos está praticamente recuperado.Rafa regressou à competição frente ao Casa Pia – entrou aos 86 minutos para o lugar de Florentino – depois de recuperar da lesão muscular na coxa esquerda que o fez falhar três jogos. Após o desafio, o avançado rumou ao Coliseu dos Recreios para assistir ao concerto de Toy Toy T-Rex, nome artístico do jovem rapper Daniel Benjamin. Entre a assistência estava também o avançado Gonçalo Ramos, tendo ambos publicado imagens do concerto no Instagram. *