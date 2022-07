Plantel parte hoje à tarde para a Suíça

O plantel do Benfica viaja hoje, às 16h15, para a Suíça. As águias têm um particular marcado frente ao Girona, amanhã, às 16h30, e a convocatória já deverá ter alguns cortes em relação aos jogos realizados no Algarve. Ontem, a equipa treinou, com Grimaldo a festejar o triunfo num dos exercícios com Otamendi, Enzo Fernández, Pizzi e Gonçalo Ramos. "A equipa vencedora", escreveu o espanhol, na fotografia publicada nas redes sociais.