Plantel prepara receção à Juventus

Com o calendário apertado, não há tempo para descanso. O plantel do Benfica voltou ontem aos treinos para preparar a receção à Juventus, na terça-feira, num jogo em que as águias até podem carimbar o acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com um empate. Roger Schmidt contou com todo o plantel à disposição, à exceção de Draxler, sendo que hoje há nova sessão de trabalho.