Plantel volta aos trabalhos a pensar na Taça

Depois de uma dupla folga, o plantel do Benfica regressa hoje aos treinos com vista à preparação da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Trofense, no dia 16. Jorge Jesus deverá promover uma grande rotação no onze para essa partida, até porque nos próximos dias vai trabalhar com a equipa a meio-gás. Além dos três lesionados [ver peça ao lado], o treinador das águias está privado de 11 jogadores em virtude dos compromissos internacionais.

Os sul-americanos vão ser os últimos a voltarem e devem mesmo ficar afastados da visita à trofa. O uruguaio Darwin Núñez e o brasileiro Lucas Veríssimo defrontam-se na madrugada de dia 15, em Manaus. Na mesma data, Otamendi representará a Argentina frente ao Peru, em Buenos Aires.